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НовостиПроисшествия5 сентября 2023 2:44

В Новом Уренгое подросток-мотоциклист устроил аварию, в которой пострадал человек

Подросток-мотоциклист из Нового Уренгоя устроил аварию с пострадавшим
Марина Прохорова
Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 4 сентября на пересечении улицы Дружбы Народов и проспекта Мира в Новом Уренгое.

- Около 18.45 вечера несовершеннолетний водитель мотоцикла «Motoland», проехав на красный сигнал светофора, столкнулся с другим мотоциклом марки «Victory Vegas». В результате ДТП водитель последнего госпитализирован, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 11 ДТП, а с начала года 3 279, в которых 23 человека погибли и 177 получили травмы, в том числе 23 ребенка.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения быть внимательнее на дорогах и соблюдать ПДД. Водителям следует выбирать безопасную скорость, а пешеходам - размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.