В Ноябрьск прибыли пять экологичных автобусов

Скриншот из видео

В Ноябрьск прибыли первые пять автобусов, изготовленные на владимирском заводе «Волгабас». Об этом сообщил глава города Алексей Романов.

- Стильные, современные, удобные, экологичные - они добавят комфорта городу, - подчеркнул управленец.

Все автобусы оборудованы системой климат-контроля, видеонаблюдением, датчиком учета пассажиропотка и валидаторами для бесконтактной оплаты проезда, а салон адаптирован для маломобильных граждан.

Кроме того, для пассажиров установлены медиапанели, на которых транслируют план маршрута и показывают полезный контент.

Работает новый транспорт на компримированном природном газе, то есть метане.

До конца года в город прибудут еще десять таких автобусов.