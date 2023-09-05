Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 сентября 2023 2:11

В Ноябрьск прибыли пять экологичных автобусов

Пять экологичных автобусов выйдут на улицы Ноябрьска
Марина Прохорова
Скриншот из видео

Скриншот из видео

В Ноябрьск прибыли первые пять автобусов, изготовленные на владимирском заводе «Волгабас». Об этом сообщил глава города Алексей Романов.

- Стильные, современные, удобные, экологичные - они добавят комфорта городу, - подчеркнул управленец.

Все автобусы оборудованы системой климат-контроля, видеонаблюдением, датчиком учета пассажиропотка и валидаторами для бесконтактной оплаты проезда, а салон адаптирован для маломобильных граждан.

Кроме того, для пассажиров установлены медиапанели, на которых транслируют план маршрута и показывают полезный контент.

Работает новый транспорт на компримированном природном газе, то есть метане.

До конца года в город прибудут еще десять таких автобусов.