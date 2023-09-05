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НовостиОбщество5 сентября 2023 0:00

На Ямале 5 сентября 2023 года температура понизится до -2 градусов

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 5 сентября 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 5 сентября

Погода на Ямале на 5 сентября

Фото: Вера Зенина

Во вторник, 5 сентября, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…-2 градуса, при натекании облачности до +8. Днем +14…+19 градусов, местами до +9.

В Салехарде: ясно. Температура ночью +3 градуса, днем +17. Ветер 5-6 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО