Команда ямальских нефтяников представит Россию на международном инженерном чемпионате

Фото: Никита Мамаев

Команда специалистов «Газпромнефть-Ямала» сразится за победу с коллегами из стран СНГ и Азии в международной Лиге молодых специалистов. Мероприятие пройдет в Москве в рамках Российской энергетической недели.

Ранее нефтяники победили в российском финале международного инженерного чемпионата CASE-IN. Они предложили синтезировать из газа белок, который можно использовать при изготовлении кормов для животных.

По словам генерального директора нефтяной компании Артема Войводяну, успех команды – подтверждение того, что нестандартный подход позволяет увидеть перспективные бизнес-возможности и новые механизмы использования технологий.

– Это в очередной раз доказывает важность вовлечения молодых специалистов еще на стадии проработки идей для генерации креативных решений, – добавил он.