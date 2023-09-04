Скрипачка из ЯНАО получила специальный приз Эмира Кустурицы на фестивале в Сербии

Фото: Виктор Молодцов

В Сербии завершился десятый фестиваль русской классической музыки Kustendorf CLASSIC, учрежденный всемирно известным режиссером Эмиром Кустурицей.

По традиции фестиваль проходит в этнографической деревне Дрвенград. Мероприятие проводится с 2013 года при поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Участие в нем принимают юные музыканты из самой Сербии и России, подающие большие надежды.

В конкурсе заявить о себе решились 26 музыкантов, прошедшие предварительный отборочный этап. Россию представляли студенты музыкальных учреждений из Москвы, Югры, Ямала, Омской, Оренбургской и Тюменской областей.

– В этот раз российские участники при поддержке нашей компании приехали из разных уголков страны. Для многих из них – это первое выступление на международном уровне. И, конечно, важно, что они могут как неформально пообщаться с молодыми сербскими музыкантами, так и принять участие в мастер-классах признанных мэтров. Такое событие станет ярким воспоминанием для начинающих российских и сербских музыкантов. И мы рады, что причастны к нему, – рассказал заместитель генерального директора «Газпром нефти» по корпоративным коммуникациям Александр Дыбаль.

В итоге россияне Рахман Сатиев, Роман Соснин и Владислав Минеев забрали все призовые места конкурса, а специальный приз Эмира Кустурицы получила ямальская скрипачка Зоя Пенькова.

Осваивать скрипку девушка начала в музыкальной школе Тарко-Сале. Затем, в 2014 году, она продолжила обучение в Уральском музыкальном колледже в классе доцента С.Р. Онучиной, а с 2018 года обучалась в Академическом музыкальном училище при Московской государственной консерватории в классе профессора В.М. Иванова.

За годы учебы Зоя стала обладателем Гран-при на международном конкурсе Mix-art, прошедшем в 2015 году в Екатеринбурге, и лауреатом нескольких международных конкурсов, в том числе Crescendo International competition в Карнеги-Холле Нью-Йорка.

– Уже 10 лет мы проводим фестиваль, который воссоздает то, что потихоньку исчезает во всем мире – культуру. Когда мы хоть на минуту задумываемся и вспоминаем о том, что существуют такие громады как Мусоргский, Толстой, жить на этой планете становится немного легче. И здесь, в Дрвенграде, в месте, которое в шутку называют древним городом, сербская и русская культуры сближаются, развиваются и поддерживаются, – говорит режиссер и основатель фестиваля Эмир Кустурица.

Такого же мнения придерживается и дирижер, член жюри фестиваля Михаил Голиков.

– У наших стран многовековые культурные связи, и здорово, что здесь, в гостях у Эмира Кустурицы, завязались еще и дружеские связи между ребятами, которые по-настоящему живут музыкой, – отметил Голиков.