В Тарко-Сале построят отапливаемый гараж для автобусов и дорожной техники

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

В Тарко-Сале появится новый гараж для автобусов и дорожной техники. Как сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства, бокс построят на территории МУП «ДСУ».

- Здание будет состоять из сэндвич-панелей, внутри смонтируют инженерные коммуникации, в том числе систему пожаротушения. Также в боксе проведут систему отопления, поэтому в морозную погоду транспорт выйдет на линии уже прогретым, - прокомментировали в ведомстве.

Кроме того, на территории предприятия возведут административно-бытовое здание для размещения водителей и инженерно-технического персонала предприятия. Завершить все работы планируют в следующем году.

Отметим, что подобные современные боксы уже есть в Салехарде, Надыме, Лабытнанги, Муравленко и Ноябрьске.