В поселениях Надымского района обустраивают мемориал и спортивные площадки

Фото: администрация Надымского района

В поселениях Надымского района завершаются работы по благоустройству. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Так, в поселке Заполярный на завершающей стадии находится мемориал «Дорогами Победы», а в Приозерном - детская площадка у школы для шестилеток.

В Ныде раньше срока завершились работы по устройству тротуара на улице Южная. Сейчас в поселении активно ремонтируют вертолетную площадку: обустроена дорожка, нанесена разметка, установлено сигнальное оборудование. А еще скоро в село доставят и установят 50 урн.

В Пангодах продолжается строительство спортивно-игровой площадки на улице Мира. Здесь уже частично установлено спортивное оборудование, на очереди - детское.

А в Правохеттинском жителей и гостей встречает обновленная стела. Это, кстати, один из проектов, реализованных в рамках «Уютного Ямала».