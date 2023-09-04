В микрорайонах Ноябрьска начали включать горячую воду Фото: Вера Зенина

В микрорайонах Ноябрьска начали включать горячую воду. Об этом сообщили в пресс-службе «Энерго-Газ-Ноябрьск».

Так, горячая вода уже появилась в кранах жителей микрорайона «УЦ» (за исключением нежилых объектов и общежития).

Есть горячая вода и у большей части жителей микрорайона «В». В этом году там самый большой объем работ: реконструкция почти 3 500 метров трубопровода теплоснабжения и водоснабжения и всех тепловых камер на 700-метровом участке.

На пяти участках из шести монтаж трубопроводов уже завершен. До 15 сентября без горячего водоснабжения останутся два жилых дома (ул. Энтузиастов, д. 18 и ул. Советская, д. 5) и одно административное здание.

А вот в микрорайоне «И» ремонт на сетях еще продолжается, в связи с этим часть домов отключена от горячего водоснабжения. Планируемая дата возобновления подачи ресурса - 22 сентября. Однако подрядная организация постарается уменьшить сроки, направив на этот участок освобождающиеся бригады из микрорайона «В».