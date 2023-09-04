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НовостиОбщество4 сентября 2023 9:24

Известный салехардский краевед Людмила Липатова отмечает день рождения

В Салехарде известный краевед Людмила Липатова отмечает день рождения
Марина Прохорова
Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

Известный салехардский краевед Людмила Липатова отмечает сегодня день рождения. Как рассказали в администрации муниципалитета, всю свою жизнь женщина посвятила изучению истории Ямала и собранию историй его жителей.

- Людмила Федоровна собрала тысячи воспоминаний земляков и создала в своих книгах документальную летопись Ямала и ямальцев. Журналист, исследователь, краевед, знаток истории региона продолжает это делать и сегодня, - отметили в мэрии.

Людмилу Липатову и сейчас можно встретить на улицах города, где она вместе со старожилами продолжает рассказывать о Салехарде через судьбы людей, историю предприятий, улиц и переулков.

Сегодня Людмила Федоровна работает над новой книгой, которая также посвящена окружной столице и ее людям. Свою новый труд краевед собирается издать к предстоящему юбилею города, который состоится в 2025 году.