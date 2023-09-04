Жительница Надыма получит с районной больницы полмиллиона рублей Фото: Вера Зенина

Жительница Надыма получит с районной больницы полмиллиона рублей. Эти деньги медучреждение выплатит женщине за ненадлежащее оказание медпомощи, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

- Обращаясь в больницу, пациентка, будучи беременной, пожаловалась врачам на состояние здоровья. Последние, в свою очередь, не оказали женщине своевременной и качественной помощи, не провели диагностику, жалобы указали формально. В результате этого у пациентки не обнаружили имеющуюся патологию, - прокомментировали в надзорном органе.

В связи с этим городской прокурор направил в суд иск, требуя от больницы компенсировать женщине причиненный моральный вред и выплатить ей 500 тысяч рублей.

В итоге суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Исполнение решения находится на контроле ведомства.