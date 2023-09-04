Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ямал
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ямал
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество4 сентября 2023 8:30

Жительница Надыма получит с районной больницы полмиллиона рублей

Надымская больница выплатит пациентке полмиллиона рублей
Марина Прохорова
Жительница Надыма получит с районной больницы полмиллиона рублей

Жительница Надыма получит с районной больницы полмиллиона рублей

Фото: Вера Зенина

Жительница Надыма получит с районной больницы полмиллиона рублей. Эти деньги медучреждение выплатит женщине за ненадлежащее оказание медпомощи, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

- Обращаясь в больницу, пациентка, будучи беременной, пожаловалась врачам на состояние здоровья. Последние, в свою очередь, не оказали женщине своевременной и качественной помощи, не провели диагностику, жалобы указали формально. В результате этого у пациентки не обнаружили имеющуюся патологию, - прокомментировали в надзорном органе.

В связи с этим городской прокурор направил в суд иск, требуя от больницы компенсировать женщине причиненный моральный вред и выплатить ей 500 тысяч рублей.

В итоге суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Исполнение решения находится на контроле ведомства.