Месторождения Ямала обеспечили скоростным интернетом

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Это позволило улучшить качество передачи данных на производственных площадках и в вахтовых жилых комплексах . Инженерные работы на двух энергообъектах провела компания Мегафон.

На Харасавэйском месторождении 4G оператора появился впервые. Скорость мобильного интернета остается стабильной даже в часы пиковой нагрузки на сеть. Как показывают данные, с начала августа вахтовики прокачали больше 7,5 тысяч гигабайт. Такой объем данных сопоставим с трафиком крупного городского микрорайона.

А на Бованенковском месторождении специалисты мобильной компании сняли нагрузку с уже существующих объектов связи. Поэтому ямальским газовикам стала доступна технология цифровых звонков VoLTE, обеспечивающая кристально чистый звук при голосовых соединениях. В августе абоненты новой станции на Бованенково проговорили больше 7,5 тысяч часов.

Кроме того, директор МегаФона в Ямало-Ненецком автономном округе Дмитрий Мелихов отметил, что с начала года компания модернизировали на Ямале больше 30 объектов инфраструктуры и обеспечила возможность для работы резервных каналов связи на отдаленных территориях Крайнего Севера.