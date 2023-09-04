В Надыме пройдет межрегиональный фестиваль для молодежи

Фото: администрация Надымского района

В Надыме пройдет межрегиональный фестиваль «В ритме улиц». С 14 по 21 сентября в городе соберется самая творческая, талантливая и креативная молодежь со всей России, сообщили в администрации муниципалитета.

Участники продемонстрируют свое мастерство в нанесении граффити, хип-хопе, брейкинге, диджеинге, воркауте, скейтбординге, ВМХ, скутеринге и рэпе. Также будут организованы мастер-классы, баттлы и показательные выступления.

В этом году заявку на участие подало рекордное число человек - 172, из них только 100 пройдут в следующий тур. Также участие в фестивале примет и молодежь из Волновахи - 7 человек.

Кроме того, в рамках фестиваля состоится грантовый конкурс от Росмолодежи. У каждого есть шанс на победу, надо лишь презентовать свой проект.