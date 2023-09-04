Житель Тазовского задушил щенка, потому что не хотел за ним ухаживать

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Житель Тазовского, задушивший щенка, отправится в колонию. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, мужчина признан виновным по п. «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его гибель, совершенное с применением садистских методов).

- Установлено, что в мае 2023 года мужчина, находясь в квартире дома микрорайона Солнечный, задушил щенка, не желая за ним ухаживать, - прокомментировали в ведомстве.

Также из-за действий живодера пострадал маленький мальчик - гибель питомца нанесла ему моральную травму.

В связи с этим прокурор направил в суд иск, требуя наказать мужчину за смерть животного и взыскать с него в пользу юного ямальца компенсацию в 20 тысяч рублей.

Судья, учитывая позицию гособвинителя, приговорил тазовчанина к трем годам лишения свободы в колонии строгого режима и обязал его выплатить компенсацию в размере суммы, запрашиваемой прокурором.