На маршрут Тарко-Сале - Пуровск выпустили два дополнительных автобуса

Фото: администрация Пуровского района

Автобусов, курсирующих из Тарко-Сале в Пуровск, стало больше. Как сообщили в администрации муниципалитета, сделано это по просьбе жителей.

«С 1 сентября на маршрут №101 Тарко-Сале - Пуровск запущены два дополнительных автобуса. Они будут ездить по будням в 11.00 и 16.10», - говорится в сообщении, опубликованном на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

График движения транспорта в выходные и праздничные дни остался прежним.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения автобусов можно ниже:

Фото: администрация Пуровского района