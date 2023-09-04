На трассе Сургут - Салехард легковушка въехала в большегруз

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария произошла 3 сентября на 664 километре трассы Сургут-Салехард.

- Установлено, что около 16.15 вечера водитель автомобиля «Toyota» не справился с управлением и въехал в остановившийся большегруз «Volvo», - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

В результате ДТП травмы получил пассажир легковушки, его доставили в больницу.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 9 ДТП, а с начала года 3 269, в которых 23 человека погибли и 177 получили травмы, в том числе 23 ребенка.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения быть внимательнее на дорогах и соблюдать ПДД. Водителям следует выбирать безопасную скорость, а пешеходам - размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.