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НовостиПроисшествия4 сентября 2023 5:37

На трассе Сургут - Салехард легковушка въехала в большегруз

Легковушка въехала в большегруз на трассе Сургут - Салехард
Марина Прохорова
Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, авария произошла 3 сентября на 664 километре трассы Сургут-Салехард.

- Установлено, что около 16.15 вечера водитель автомобиля «Toyota» не справился с управлением и въехал в остановившийся большегруз «Volvo», - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

В результате ДТП травмы получил пассажир легковушки, его доставили в больницу.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 9 ДТП, а с начала года 3 269, в которых 23 человека погибли и 177 получили травмы, в том числе 23 ребенка.

Автоинспекторы призывают всех участников дорожного движения быть внимательнее на дорогах и соблюдать ПДД. Водителям следует выбирать безопасную скорость, а пешеходам - размещать на верхней одежде световозвращающие элементы.