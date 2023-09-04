В Шурышкарском районе появился мобильный планетарий

Фото: Олег Попов, соцсети

В Горках появился мобильный планетарий. Он находится на центральной улице и представляет собой купол, внутри которого демонстрируют познавательные фильмы с эффектом полного погружения, рассказал глава Шурышкарского района Олег Попов.

Сам управленец уже побывал в планетарии и оценил его по достоинству.

- Зрелище впечатляющее, способно удивить и детей, и взрослых. Летом планетарий будет развернут на улице, зимой - внутри образовательного учреждения, - рассказал он.

Фото: Олег Попов, соцсети

Кстати, планетарий - это успешно реализованная идея «Уютного Ямала». Ее авторы - горковчанки Лидия Райх и Алена Горина. В прошлом году проект получил поддержку и грант в размере 850 тысяч рублей.

Сейчас в селе строятся центр дополнительного образования, станция водоочистки, полицейский участок, больница и пункт временного накопления ТБО.