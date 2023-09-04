Фото: Андрей Воронов, соцсети

В Новом Уренгое улицу Университетская переименовали в улицу Сабита Оруджева. Об этом сообщил глава города Андрей Воронов.

Сабит Атаевич - легендарная личность, а его роль в судьбе города - одна из ключевых. Именно он произнес легендарную фразу, которая до сих пор звучит на всех памятных событиях: «Здесь будет заложен город газовиков и строителей - Уренгой».

- Важно знать историю и чтить людей, внесших большой вклад в наше с вами будущее. Хорошая традиция - называть городские улицы и объекты именами выдающихся земляков и тех, кто стал символом города. Обязательно будем продолжать, - сказал Андрей Воронов.

Кстати, в честь Сабита Оруджева в городе названы сквер и учебные заведения, где учатся будущие газодобытчики.