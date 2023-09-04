Фото: Марина Трескова, соцсети

В Лабытнанги представили книгу, посвященную юбилею города. Об этом сообщила глава муниципалитета Марина Трескова.

- День города, а сейчас его юбилей - это не только праздник, но и определенный рубеж нашей командной работы. Все, чем мы гордимся и с чем подошли к этому рубежу, представлено в нашей юбилейной книге, презентация которой состоялась под занавес минувшей недели - озвучила градоначальница.

Фото: Марина Трескова, соцсети

Работу над книгой вели большое количество людей. И каждая страница исторической летописи отражает судьбу северян, их труд и любовь к городу и поселку.

Позже экземпляры книг передадут во все библиотеки, в том числе школьные, и в социальные учреждения.

- Важно, чтобы каждый желающий смог почитать или пролистать страницы, дополненные современными возможностями виртуальной реальности, - добавила Марина Трескова.