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НовостиОбщество4 сентября 2023 2:11

В отдаленном селе Ямальского района открылась модельная библиотека

Модельная библиотека открылась в отдаленном селе Ямальского района
Марина Прохорова
Фото: Андрей Кугаевский, соцсети

Фото: Андрей Кугаевский, соцсети

В отдаленном селе Ямальского района - Салемале - открылась модельная библиотека. Название для нее выбрали вместе с жителями - «Юнита», что в переводе с ненецкого означает «знающий», сообщил глава муниципалитета Андрей Кугаевский.

- Уверен, площадка станет универсальным местом притяжения для жителей и гостей села, проводником в мир огромного количества информации, - заявил управленец.

Новая библиотека будет прививать любовь к природе и окружающему миру. Для этого там есть широкий спектр возможностей - начиная от обширного книжного фонда профильной литературы и заканчивая экологической лабораторией для школьников.

Кстати, это уже четвертая модельная библиотека, открывшаяся в районе.