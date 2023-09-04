На Ямале 4 сентября 2023 года ожидаются заморозки

Погода на Ямале на 4 сентября Фото: Вера Зенина

В понедельник, 4 сентября, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром местами ожидается туман. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 7-12 м/с, по западу 4-9 м/с. Температура воздуха ночью +3…-1 градус, при натекании облачности до +9. Днем +12…+17 градусов.

В Салехарде: ясно. Температура ночью +4 градуса, днем +16. Ветер 4-5 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: