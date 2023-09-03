Один человек погиб в ДТП в Ноябрьске, перевернувшись в своем КамАЗе. Фото: ГИБДД по ЯНАО

Один человек погиб в результате ДТП в Ноябрьске, которое произошло 2 сентября около 13.50 в районе дома 4 по улице Мира. По данным Госавтоинспекции Тюменской области, водитель «КамАЗа» не справился с управлением и опрокинулся. В результате аварии водитель погиб на месте еще до прибытия скорой медицинской помощи.

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 7 ДТП. С начала 2023 года на дорогах зарегистрировано 3269 ДТП, в которых погибли 23 человека, 176 получили травмы, в т.ч. 23 ребенка.

В Госавтоинспекции напоминают о необходимости быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения. Водителям рекомендуют выбирать скорость с учетом дорожных и метеоусловий.