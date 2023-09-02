В селе Мужи на Ямале дотла выгорел частный дом, пострадавших и погибших нет Фото: Татьяна Коркина

Частный дом полностью выгорел в ночь с 1 на 2 сентября в селе Мужи в ЯНАО. Как сообщили в ГУ МЧС по ЯНАО, пожар тушили 15 человек с помощью трех единиц спецтехники. Сбить огонь пожарным удалось только через 40 минут, однако к тому времени дом сгорел дотла. К счастью, пострадавших и погибших при ЧП нет.

Площадь сгоревшего здания составила 150 квадратных метров. Когда пожарные прибыли на место пожара, пламя практически полностью полыхало, шел сильный дым. А это значит, что о пожаре сообщили очень поздно.

Причины возгорания устанавливают органы дознания МЧС.