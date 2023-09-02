Люся Чеботина расскажет, зачем ей Солнце-Монако на концерте в честь Дня города Ноябрьска

Фото: администрация Ноябрьска

Певица Люся Чеботина, известная своими песнями «Солнце-Монако», «Плакал Голливуд» и «Абьюз» выступит завтра на Центральной сцене в «Ноябрьск-парке» в честь 48-й годовщины Ноябрьска. Начало концерта в 13.30.

А тем временем, в городе уже начались праздничные мероприятия в честь Дня рождения города. С праздником северян поздравил глава города Алексей Романов.

- Вне всяких сомнений первопроходцы-основатели – нефтяники и газовики, строители города заложили очень ценные традиции, своим трудом, энтузиазмом и отношением к делу. Сегодня уже молодежь пишет новую историю города. Время не стоит на месте, меняя привычные образы, цели и планы. Но всех нас – и старшее, и молодое поколение объединяет любовь к своей малой родине, к Ноябрьску, Ямалу. С праздником, земляки! С днем рождения, любимый город! – написал на своей страничке Алексей Романов.

Напомним, что накануне в честь Дня города прошел ночной забег «Четвертьмарафон». Спортсмены пробежали 5 и 12 километров.