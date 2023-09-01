Бойцы батальона «Кедр» поздравили ямальских школьников и студентов с Днем знаний

Скриншот из видео

Бойцы батальона «Кедр», в котором служат и ямальские мужчины, записали видеопривет ученикам школ, колледжей и вузов. Ролик опубликовала администрация Салехарда в своих соцсетях.

- Дорогие дети, хотим поздравить вас с Днем знаний, пожелать успехов в учебе, чтобы вы радовали своих родителей. Благодаря труду и учебе вы сможете добиться любых поставленных целей. Желаем успехов и легкого усвоения знаний, мирного неба над головой и чтобы все ваши мечты сбывались, - обратился к ребятам боец батальона.

Кроме того, папы, которые сейчас защищают Родину, дают отцовские наставления своим школьникам: «Учиться, быть сильными и беречь мам».