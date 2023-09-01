Тюменские нефтепроводчики отметили День работников нефтяной и газовой промышленности большим мотопробегом

Фото: «Транснефть - Сибирь»

В преддверии Дня работников нефтяной и газовой промышленности сотрудники нефтепроводного предприятия провели мотопробег, приуроченный к 30-летию ПАО «Транснефть». Участвовать в нем пожелали более 40 активистов движения «Мототранснефть» из различных подразделений предприятия. В общей сложности они преодолели свыше двух тысяч километров, проехав от северных регионов до юга Тюменской и Свердловской областей.

Данное мероприятия не просто способствует развитию корпоративной культуры и объединению работников, но и является поддержкой интересов трудовых коллективов.

Перед стартом на территории нефтепродуктоперекачивающей станции «Тюмень» состоялся торжественный митинг, в ходе которого члены клуба «Мототранснефть» сделали запись о событии в «Летописи магистралей». Затем участники мотодвижения двинулись организованной колонной в путь - из Тюмени в Ирбит. Возглавили ее генеральный директор АО «Транснефть - Сибирь» Рустэм Исламов и лидер мотодвижения предприятия, водитель ЛПДС «Южный Балык» Нефтеюганского УМН Юрий Фирсов.

Фото: «Транснефть - Сибирь»

В этом году ряды постоянных участников клуба «Мототранснефть» пополнили молодые специалисты предприятия.

По словам Юрия Фирсова, все участники с нетерпением ждали данного события, готовились к нему.

- Коллеги из северных городов уже преодолели на мотоциклах около тысячи километров, чтобы отправиться в дальнейший путь из Тюмени уже всем вместе. Есть те, кто впервые принимает участие в пробеге, для них мы провели подробный инструктаж по безопасности дорожного движения, заранее обсудили маршрут. Мотодвижение объединяет работников филиалов нашего предприятия, и это очень здорово, - сказал лидер мотодвижения.

Финишировал мотопробег на центральной площади Тюмени у арт-объекта «Нулевой километр». Местные жители и байкеры тюменских мотоклубов специально собрались здесь, чтобы поприветствовать мотоциклистов.

На торжественном закрытии участникам корпоративного мотопробега вручили памятные сувениры.