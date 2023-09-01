Фото: Центр выявления и поддержки одаренных детей ЯНАО

В День знаний первоклассники Ямала получили в подарок новую «Арктическую азбуку». Из учебника ребята узнают о «местах притяжения» и символах Ямала: его достопримечательностях, природно-географических характеристиках и объектах культурного наследия, сообщили в Центре выявления и поддержки одаренных детей.

- Главные герои книги - белые медвежата, образы которых были использованы и в первой «Арктической азбуке». Они помогут первоклассникам освоить материалы книги, передвигаясь вместе с ними из города в город, из поселка в поселок, - отметили в центре.

Каждая страница книги содержит авторские стихотворения, интересные факты о Ямале, разнообразные задания и занимательные игры, QR-коды на фрагменты песен и мультфильмов. А иллюстрациями к «Арктической азбуке» стали 390 рисунков ямальских дошколят, которые 1 сентября сели за школьные парты и сами стали первоклассниками.

Всего в типографии Санкт-Петербурга отпечатано 12 тысяч экземпляров. Из них 10 тысяч предназначены для первоклассников Ямала, а остальные - для школьных библиотек, первоклассников Волновахского района и лагерей, где отдыхают ямальские ребята.