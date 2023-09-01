В день рождения Яр-Сале перед его жителями выступят ведущие фокусники-иллюзионисты России

Фото: Анатолий Неметов

В день рождения Яр-Сале его жителей ждет необыкновенный сюрприз. Перед северянами выступят шесть ведущих фокусников-иллюзионистов России. Однако «гвоздем» программы станет Анатолий Неметов - мэтр иллюзионного мастерства, в репертуаре которого имеются фокусы с исчезновением, трансформацией и распиливанием людей.

«На протяжении всего представления вы будете испытывать коктейль адреналина и восторга. Наблюдая, как артист, рискуя жизнью, действует на грани человеческих возможностей», - говорится на странице Ямальского района в соцсети «ВКонтакте».

Пройдет представление 10 сентября на центральной площади, начало в 18:00. Не упустите шанс стать частью этого фантастического путешествия в мир иллюзий!