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НовостиОбщество1 сентября 2023 10:12

В день рождения Яр-Сале перед его жителями выступят ведущие фокусники-иллюзионисты России

Ведущие фокусники-иллюзионисты России выступят перед жителями Яр-Сале
Марина Прохорова
Фото: Анатолий Неметов

Фото: Анатолий Неметов

В день рождения Яр-Сале его жителей ждет необыкновенный сюрприз. Перед северянами выступят шесть ведущих фокусников-иллюзионистов России. Однако «гвоздем» программы станет Анатолий Неметов - мэтр иллюзионного мастерства, в репертуаре которого имеются фокусы с исчезновением, трансформацией и распиливанием людей.

«На протяжении всего представления вы будете испытывать коктейль адреналина и восторга. Наблюдая, как артист, рискуя жизнью, действует на грани человеческих возможностей», - говорится на странице Ямальского района в соцсети «ВКонтакте».

Пройдет представление 10 сентября на центральной площади, начало в 18:00. Не упустите шанс стать частью этого фантастического путешествия в мир иллюзий!