В Шурышкарском районе руководитель «Центра физкультуры и спорта» более 10 лет работал по поддельному диплому Фото: Вера Зенина

Прокуратура Шурышкарского района направила в суд уголовное дело бывшего руководителя «Центра физкультуры и спорта», который более десяти лет работал по поддельному диплому, сообщили в надзорном органе.

- Установлено, что исполняющий обязанности директора «Центра физкультуры и спорта», устраиваясь на работу, предоставил поддельный диплом о высшем профессиональном образовании, - прокомментировали в ведомстве.

В итоге злоумышленник смог не только ввести всех в заблуждение, но и проработать по поддельной корочке более десяти лет, то есть с 2012 года по июнь 2023 года. Выявить нарушение удалось в ходе проверки.

Сейчас экс-директор обвиняется по ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права).