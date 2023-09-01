С начала года ямальцы перевели мошенникам более 280 миллионов рублей Фото: Вера Зенина

На Ямале участились случаи дистанционного мошенничества. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, с начала года аферисты украли у ямальцев более 280 миллионов рублей.

Например, жительнице Салехарда позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками портала «Госуслуг», а также оператором сотовой связи «Теле-2». Сообщив женщине, что преступники пытаются взломать ее личный кабинет «Госуслуг» и оформить кредит, они убедили доверчивую северянку и ее мужа уже самим оформить реальные займы. Разумеется, деньги ушли на счета преступников - 6 миллионов рублей.

Также жертвами мошенников стали несколько жителей Нового Уренгоя. Желая получить прибыль от «инвестиционной деятельности», они перевели на счета злоумышленников 17 миллионов рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела, предусмотренные ст. 159 УК РФ (мошенничество).