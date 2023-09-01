В Салехарде дети участников СВО смогут бесплатно брать напрокат музыкальные инструменты

Фото: гордума Салехарда

В Салехарде ввели новую льготу для детей участников СВО, подержали ее сразу все депутаты гордумы. Теперь они смогут бесплатно брать напрокат музыкальные инструменты.

- Речь идет о детях военнослужащих, которые обучаются в салехардской детской школе искусств. В минувшем году такую же меру поддержки мы приняли и для детей участников СВО, обучающихся в городских спортивных учреждениях. Теперь они получают спортивную экипировку бесплатно, - прокомментировал председатель городской думы Владимир Мартынюк.

Напоминаем, что на Ямале уже действует ряд льгот для детей участников спецоперации. Например, для школьников и студентов предусмотрено двухразовое бесплатное питание, а еще детям бойцов компенсируют стоимость билетов в отпуск и обратно. Кстати, такая же мера поддержки есть и для самих военнослужащих.