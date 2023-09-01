Мощная котельная заработала в отдаленном микрорайоне Лабытнанги

Фото: администрация Лабытнанги

В преддверии юбилея в Лабытнанги торжественно открыли котельную «Орбита» - энергетический центр динамично развивающегося одноименного микрорайона города, сообщили в мэрии.

Все оборудование котельной - российское, а еще она полностью автоматическая, ей даже можно управлять дистанционно. Цифровые датчики позволяют контролировать температуру подаваемой воды, ее напор и отследить аварийную ситуацию в сетях.

Фото: администрация Лабытнанги

- Котельная относится к первой категории надежности. Запас тепловой энергии в таких объектах должен быть двукратный в отношении существующей потребности. А значит, объект не только обеспечивает микрорайон, но и дает перспективы его развития, - сказал замгубернатора Сергей Карасев.

По словам главы города Марины Тресковой, сейчас в Лабытнанги строится еще одна котельная (в районе пересечения улиц Обская - Автострадная), а еще реконструируется котельная напротив гимназии. Завершить работы планируется в следующем году.