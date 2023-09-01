В Ноябрьске иномарка снесла мотоциклиста

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На Ямальских дорогах вновь пострадал человек. Как сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло 31 августа в районе дома №83/2 по улиц Советская в Ноябрьске.

- Около 23.00 водитель автомобиля «Skoda», поворачивая налево, не пропустил мотоцикл «Honda», в результате чего произошло столкновение. Водитель мотоцикла доставлен в больницу, - рассказали в ведомстве подробности случившегося.

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

Всего за прошедшие сутки на Ямале произошло 18 ДТП, а с начала года 3 237, в которых 22 человека погибли и 173 получили травмы, в том числе 23 ребенка.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в регионе возросло количество ДТП с участием мотоциклистов.