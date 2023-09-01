Фото: администрация Лабытнанги

Единая дежурно-диспетчерская служба Лабытнанги переехала в обновленное здание. В нем отремонтировали крышу, фасад, кабинеты и заменили инженерные коммуникации, сообщили в городской администрации.

- Во главе угла - техническая оснащенность службы. На большом экране видеостены показывается все, что происходит в разных частях города. Умные системы помогают не только оперативно отслеживать картину дня, но и одновременно решать большое количество задач, - прокомментировали в мэрии.

Фото: администрация Лабытнанги

Кстати, на сегодняшний день в распоряжении Единой дежурно-диспетчерской службы находятся 240 видеокамер, из которых 53 установлены в Харпе. С их помощью можно оперативно оценивать обстановку и реагировать на происходящее.

- Чтобы знать о каждом мгновении жизни Лабытнанги, система видеонаблюдения будет развиваться, - отметили власти