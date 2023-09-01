Житель Ноябрьска зарезал молодого сожителя своей подруги

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В Ноябрьске завели уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве сожителя своей подруги. Произошло все 25 августа, когда подвыпивший мужчина пришел в дом к ничего не подозревающей паре, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

- В ходе возникшей личной неприязни гость, вооружившись ножом, нанес не менее пяти ударов 31-летнему сожителю хозяйки квартиры. Потерпевший скончался на месте преступления от полученных ранений, - прокомментировали в ведомстве.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления и собирает доказательства вины мужчины.

Сейчас 42-летний северянин находится под стражей и обвиняется по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).