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НовостиОбщество1 сентября 2023 3:40

Тазовчанам предлагают нарисовать арт-объекты, которые они хотели бы видеть в своих поселениях

В Тазовском районе стартует конкурс эскизов
Марина Прохорова
Фото: администрация Тазовского района

Фото: администрация Тазовского района

Жителей Тазовского района приглашают поучаствовать в конкурсе эскизов. Северяне должны изобразить арт-объекты, которые хотели бы видеть в своих поселениях.

«Наш район развивается и расцветает, появляются новые скверы и общественные пространства, которые можно украсить интересными арт-объектами. Объявляем сбор эскизов!», - говорится в сообщении, опубликованном на странице мэрии в соцсети «ВКонтакте».

Принять участие в конкурсе могут все желающие. Главное условие - тема эскизных проектов должна раскрывать особенности края, его традиции и колорит. Приветствуются эскизы по мотивам сказок, ненецких преданий, мифов и легенд Севера.

Работы принимаются до 6 сентября по адресу: п. Тазовский, ул. Пиеттомина, д. 10. Также эскизы можно прислать на электронную почту: tazdosug@tazovsky.yanao.ru.