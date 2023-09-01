Более 500 ямальцев переедут на юг Тюменской области до конца года Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается реализация программы «Сотрудничество». С начала года в муниципалитеты направлено уже 425 сертификатов для покупки жилья на юге Тюменской области, сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

До конца года планируется выдать еще 95 сертификатов жителям Лабытнанги, Ноябрьска, Пуровского и Тазовского районов.

- Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья в Тюменской области, которая используется при расчете сертификата, увеличилась и составляет 91 249 рублей, - говорит специалист ведомства Жанна Часовских.

Это позволяет участнику программы снизить собственные расходы, если стоимость желаемого жилья превышает размер социальной выплаты.

Напоминаем, что в начале 2022 года стоимость квадратного метра составляла 71 264 рубля.