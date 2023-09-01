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НовостиОбщество1 сентября 2023 2:59

Более 500 ямальцев переедут на юг Тюменской области до конца года

До конца года на юг Тюменской области переедут более 500 ямальцев
Марина Прохорова
Более 500 ямальцев переедут на юг Тюменской области до конца года

Более 500 ямальцев переедут на юг Тюменской области до конца года

Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается реализация программы «Сотрудничество». С начала года в муниципалитеты направлено уже 425 сертификатов для покупки жилья на юге Тюменской области, сообщили в региональном департаменте строительства и жилищной политики.

До конца года планируется выдать еще 95 сертификатов жителям Лабытнанги, Ноябрьска, Пуровского и Тазовского районов.

- Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья в Тюменской области, которая используется при расчете сертификата, увеличилась и составляет 91 249 рублей, - говорит специалист ведомства Жанна Часовских.

Это позволяет участнику программы снизить собственные расходы, если стоимость желаемого жилья превышает размер социальной выплаты.

Напоминаем, что в начале 2022 года стоимость квадратного метра составляла 71 264 рубля.