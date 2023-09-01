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НовостиОбщество1 сентября 2023 2:14

В Новом Уренгое стало больше на одного почетного гражданина

Анатолий Алешкин стал «Почетным гражданином города Новый Уренгой»
Марина Прохорова
Фото: администрация Нового Уренгоя

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое стало больше на одного почетного жителя. Как сообщили в городской администрации, речь идет об Анатолии Алешкине, который вот уже 36 лет живет в газовой столице, из которых 20 лет возглавляет общественную организацию «Совет ветеранов Великой Отечественной войны».

Мужчина награжден высоким званием «Почетный гражданин города Новый Уренгой».

Трудиться Анатолий Филиппович начал еще в подростковом возрасте: с первых дней войны он участвовал в рытье окопов и в возведении защитных сооружений. А его общий трудовой стаж насчитывает более 60 лет.

После выхода на пенсию Анатолий Алешкин продолжает общественную деятельность, принимает активное участие в гражданско-патриотическом воспитании подрастающего поколения, в акциях по сбору и доставке гуманитарной помощи для жителей Донбасса и участников спецоперации.