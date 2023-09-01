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НовостиОбщество1 сентября 2023 0:00

На Ямале 1 сентября 2023 года потеплеет до +22 градусов

Рассказываем, какая погода будет на Ямале 1 сентября 2023 года
Марина Прохорова
Погода на Ямале на 1 сентября

Погода на Ямале на 1 сентября

Фото: Вера Зенина

В пятницу, 1 сентября, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, при натекании облачности до +13. Днем +17…+22 градуса, местами до +12.

В Салехарде: ясно. Температура ночью +6 градусов, днем +17. Ветер 7-8 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже:

Фото: МЧС России по ЯНАО

Фото: МЧС России по ЯНАО