На Ямале 1 сентября 2023 года потеплеет до +22 градусов

Погода на Ямале на 1 сентября Фото: Вера Зенина

В пятницу, 1 сентября, по данным регионального МЧС, на Ямале будет переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, при натекании облачности до +13. Днем +17…+22 градуса, местами до +12.

В Салехарде: ясно. Температура ночью +6 градусов, днем +17. Ветер 7-8 м/с.

Ознакомиться с подробным прогнозом погоды по региону можно ниже: