Фото: департамент имущественных отношений ЯНАО

Ямальский департамент имущественных отношений возглавила Ирина Гилева. Ранее она занимала должность первого заместителя ведомства, курировала направление по работе с землей и казной автономного округа.

Трудовой стаж Ирины Витальевны составляет 25 лет, из них более 15 она посвятила работе в сфере имущественных и земельных отношений, государственно-частного партнерства. Также новый директор имеет опыт работы в арбитражном суде, органах исполнительной и законодательной власти.

Коме того, она участвовала в подготовке и реализации окружных инвестиционных проектов, таких как аэропорт в Новом Уренгое, мост через реку Пур и туристический комплекс Рай-Из.

Ирина Гилева имеет высшее юридическое образование, степень магистра частного права.