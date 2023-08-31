Ямальцы стали чаще посещать стриминговые платформы

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Сегмент стриминга в России переживает бурный рост. Как выяснили эксперты МегаФона, взяв за основу обезличенные данные абонентов, в 2023 году посещаемость популярных стриминговых платформ увеличилась в 1,5 раза. Теперь конкуренцию Twitch составляют китайский Trovo и новичок рынка - российский VK Play.

Наиболее востребованной платформой для стримеров все еще остается Twitch. За год его российская аудитория выросла на 24%, и это несмотря на ограничения в монетизации и призывы блогеров переходить на другие сервисы. Второе место занимает китайская платформа Trovo от компании Tencent, хотя ее российская аудитория и просела на треть за прошедший год.

Замыкает тройку лидеров VK Play – сервис, запущенный только в апреле 2022 года. Несмотря на столь короткий срок, он уже входит в число самых посещаемых порталов для стриминга.

Основное ядро аудитории стриминговых платформ сместилось от зумеров к миллениалам. Если в 2022 году абоненты 17-25 лет составляли 48% от всех посещений, то теперь их доля сократилась до 44,5%. А на первое место вырвались миллениалы, то есть пользователи 25-35 лет – их 47% против 40% годом ранее. Третий значимый сегмент для стриминга – абоненты в возрасте 35-45 лет, их доля на сегодня составляет около 8%.

Также миллениалы чаще других финансово поддерживают любимых стримеров – именно они составляют сегодня 46% аудитории донатных сервисов, в то время как зумеры занимают здесь долю в 35%.

Самой популярной российской донатной платформой стала boosty.to. За первое полугодие ее посещаемость выросла в 3,4 раза, и это по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Также в топ-3 наиболее популярных сайтов для пожертвований вошли sponsr.ru и donatepay.ru.

В целом аудитория российских донатных сервисов за год увеличилась втрое.