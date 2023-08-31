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В Год педагога и наставника в Надымском районе учредили памятный знак «Наставник года». Вчера им были награждены три педагога, сообщил глава муниципалитета Дмитрий Жаромских.

- Был рад вручить первые награды учителю иностранного языка школы №6 Ольге Жамойда, учителю физики школы №1 Антонине Росчинской и главе дирекции при департаменте образования Светлане Барабаш, - рассказал управленец.

Торжественное вручение прошло на ежегодной августовской встрече педагогов. На ней руководители образовательных учреждений подводят итоги проделанной работы, находят совместные решения по сложным вопросам и намечают планы на предстоящий год.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что учитель из Надыма издал книгу с ненецкими сказками.