Добровольцы Ямала получили гидролокатор для поиска утонувших

Фото: «Центр поискового добровольчества Ямала»

Добровольцы Ямала получили гидролокатор. С помощью этого оборудования они смогут приступать к поискам утонувших людей, не дожидаясь приезда специалистов из других городов.

Кстати, данный гидролокатор имеет очень полезную функцию - боковой обзор на двух частотах, что позволяет получать высокое качество изображения и хорошую детализацию дна.

- Испытания проводились на реке Надым. Хочется отметить, что дно водоема достаточно чистое, но река сильно обмельчала. В районе моста отчетливо читаются затопленные стройматериалы - бетонные блоки, - рассказали в «Центре поискового добровольчества Ямала».

В ближайшие дни состоятся учения, на которых добровольцы отработают основные методики поиска на воде.

Кроме того, в скором времени участники поисково-спасательного отряда «ЯМАЛ» пройдут обучение по новым методикам, разработанным в центре, и смогут профессионально осуществлять поиски утонувших.