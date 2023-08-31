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НовостиОбщество31 августа 2023 10:20

Из-за празднования Дня города в Губкинском перекроют улицу Нефтяников и несколько проспектов

В связи с празднованием Дня города в Губкинском перекроют несколько дорог
Марина Прохорова
Фото: администрация Губкинского

Фото: администрация Губкинского

В связи с празднованием Дня города в Губкинском перекроют несколько дорог. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, с 1 по 3 сентября запланировано перекрытие улицы Нефтяников (в районе дома культуры «Нефтяник»).

В субботу, 2 сентября, с 10.00 по 23.00 движение запретят на участке пересечения проспекта Губкина и улицы Нефтяников.

А 3 сентября с 12.00 до 23.00 будут перекрыты проспекты Губкина и Мира (в районе дома культуры «Олимп»).

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напоминаем, что поздравить губкинцев с Днем города приедут Хабиб, Натали и Galibri & Mavik.