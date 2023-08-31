Перинатальный центр Салехарда возобновил работу после дезинфекции

Фото: Салехардская ОКБ

Перинатальный центр Салехарда возобновил работу. С сегодняшнего дня, 31 августа, в нем можно получить все необходимую помощь, сообщили в пресс-службе окружной больницы.

Напоминаем, что с 11 августа в медучреждении проводилась плановая дезинфекция. Поэтому для госпитализации пациенток были развернуты резервные койки на территории Салехардской ОКБ и в Надыме.

- На сегодняшний день все работы завершены. Перинатальный центр оказывает медицинскую помощь в штатном режиме и готов к приему будущих мамочек, - прокомментировали в медучреждении.

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что в больницу Салехарда поступили новейшие УЗИ-аппараты.