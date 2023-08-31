Сбер увеличил выдачи образовательных кредитов студентам Ямала в 2,5 раза

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Среди ямальских студентов набирают популярность образовательные кредиты. С начала 2023 года объем выданных кредитов вырос в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Чаще всего ямальцы берут образовательные кредиты на обучение в Москве, Санкт-Петербурге и Тюмени. Одним из самых популярных вузов у северян является Российский государственный университет нефти и газа им. Губкина, Санкт-Петербургский государственный университет и Тюменский государственный университет.

Марат Мансуров, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка:

«Образовательные кредиты — это хороший инструмент для всех, кто заботится о будущем и уже сейчас занимается планированием своего профессионального пути. Большая часть процентов по образовательному кредиту погашается за счёт государства, льготный период длится весь срок обучения и ещё девять месяцев после окончания вуза или колледжа. Во время учебы студенту необходимо ежемесячно выплачивать только проценты, сумма которых сопоставима со стоимостью бизнес-ланча в студенческом кафе».

Александр Конев, управляющий Ямало-ненецким отделением Сбербанка:

«Большинство выпускников Ямала после школы переезжают в крупные города России для получения высшего образования. Финансовая нагрузка на семейный бюджет в таком случае вырастает в разы. Образовательный кредит – это отличная возможность не только получить качественное образование, но и поступить именно в тот вуз, о котором мечтает выпускник».

Образовательный кредит — это целевой кредит, для него характерны более низкая процентная ставка, льготные условия по платежам и длительный срок погашения. Такой кредит позволяет оплатить до 100% стоимости высшего и среднего профессионального образования в лицензированных российских вузах и колледжах.

Сейчас общая ставка кредита на учёбу составляет 18,54% годовых, из которых студент заплатит лишь 3%, а оставшиеся 15,54% — государство. Таким образом, если 5-летнее обучение в вузе стоит 500 тысяч рублей, то по условиям кредита ежемесячный платеж в первый год составит 40% от начисленных процентов — порядка 75 рублей в месяц. Второй год — 60% (225 рублей). С третьего года и до конца обучения (плюс 9 месяцев после его окончания) — 100% (896 рублей). Когда льготный период закончится, ежемесячный платёж вырастет, поскольку выпускник начнёт погашать основной долг. Период погашения кредита после окончания вуза составляет 15 лет, при желании кредит можно погасить досрочно.

Оформить кредит может только сам студент. Для подачи заявки нужно иметь постоянную или временную регистрацию в России. Если студенту меньше 18 лет, понадобится согласие одного из родителей. Справка о доходе не нужна. Пакет документов включает заявку на кредит, паспорт с отметкой о регистрации, договор с учебным заведением о предоставлении платных услуг и счёт на оплату обучения. Подать заявку можно в любом отделение Сбера, и банк её сразу рассмотрит.

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