В Ноябрьск-парке появился таинственный народ сихиртя

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьск-парке появился таинственный мифический народ сихиртя. Как рассказали в администрации муниципалитета, речь идет о фигурах, вырезанных пятнадцатью художниками из разных регионов России. Все они приехали в Ноябрьск, чтобы принять участие в ХI Международном фестивале-конкурсе парковой скульптуры «Легенды Севера».

Завершилось масштабное состязание 29 августа, на закрытии озвучили имена победителей.

Почетное первое место занял Роман Петров из Якутии, второе место по праву отдано Никите Хороля из Яр-Сале, а третьим стал Владимир Алманов из Московской области.

Фото: администрация Ноябрьска

Работы мастеров установлены на территории природно-этнографического комплекса «НУМ».

Организаторами мероприятия выступили департамент культуры Ямала, «Окружной домом ремесел» и ноябрьский центр досуга «Нефтяник».