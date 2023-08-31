Ноябрьск получит новые автобусы на экологичном топливе

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

На владимирском заводе «Волгабас» закончили изготавливать пять новых автобусов для Ноябрьска, и теперь они едут в северный город. Как сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства, всего до конца года Ноябрьск получит 15 автобусов.

- Это современный и экологически чистый транспорт, работающий на компримированном газе (метане), - уточнили в ведомстве.

Все автобусы оборудуют системой климат-контроля, видеонаблюдением, датчиком учета пассажиропотка и валидаторами для бесконтактной оплаты проезда. Кроме того, салон будет адаптирован для маломобильных граждан.

Для пассажиров предусмотрены медиапанели, на которых станут транслировать план маршрута и показывать полезный контент.