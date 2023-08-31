Билингвальный театр откроют для первоклашек в Обдорской гимназии Салехарда

Фото: администрация Салехарда

В салехардской Обдорской гимназии появится билингвальный театр. Играть в нем будут ученики профильного класса под руководством молодого педагога Марины Кошелевой, сообщили в городской администрации.

В этом году девушка стала победителем конкурса «Новый учитель Ямала» и вместе с мужем приехала в окружную столицу из Владимирской области. Она представила игровое обучение и получила грант в размере 600 тысяч.

- Привлекли современные возможности обучения и реализации, хотя конкурс непростой. Самое сложное - индивидуальное собеседование, необходимо было убедить членов жюри в эффективности моей методики, - поделилась Марина

Первый спектакль состоится в конце учебного года - первоклашки поставят сказку «Репка». К этому времени малыши преодолеют языковой барьер и наберут достаточный словарный запас.

- В этом возрасте они как губка впитывают информацию в игровой форме, поэтому «Репку» мы точно потянем, в прямом и переносном смыслах, а дальше будем развиваться и усложняться, - добавила педагог.

В планах Марины Кошелевой - участие в конкурсах, конференциях и презентация результатов на уровне РФ. Но главная цель - чтобы дети свободно заговорили на языке международного общения.