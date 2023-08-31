Тюменские предприниматели привезут крафтовые сыры и мидии на ярмарку в Ноябрьске

Фото: администрация Ноябрьска

В Ноябрьске вовсю обустраивают ярмарочную площадь «Южные ворота Ямала». Как сообщили в городской администрации, начало торговли намечено на 2 сентября, а торжественное открытие - 3 сентября в 12.30.

Привезут свою продукцию и тюменские предприниматели. Так, любители морепродуктов смогут отведать рыбу, копченые креветки и мидии от бренда «Ирония судьбы». Ценителям гастрономических изысков придутся по душе крафтовые сыры, изготовлнные по итальянским и французским технологиям - сыроварни «Тюменский СыроварЪ» и «Siньор Джованни». А сладкоежки с удовольствием полакомятся натуральными консервами из ягод сибирского леса и тайги производства компании «Жили-Были».

Не останутся без вкусностей и сторонники правильного питания. Семейная компания «МаслечКо» и «Золотые луга» предложат им мед, орехи, масло холодного отжима, топленое масло ГХИ, смеси семян для салатов и молочную продукцию.

Кроме того, ноябряне смогут приобрети овощи и фрукты, а также подкрепиться: выпить кофе или чай, купить выпечку.

Ярмарка будет работать с 9:00 до 22:00 по адресу: улица 60 лет СССР.