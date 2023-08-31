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На Ямале для грузовиков закроют дорогу от станции Обская. Ограничения будут действовать на участке протяженностью в 13 километров, сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Так, грузовой транспорт не сможет проехать от станция Обская до 193 километра в течение недели - с 6.00 4 сентября и до 6.00 11 сентября. Причина этого - дорожные работы, которые будет вести «Ямалтрансстрой».

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что из-за ремонта железнодорожных переездов в регионе ограничат движение автомобилей.