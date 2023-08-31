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НовостиАвто31 августа 2023 3:34

На Ямале для грузовиков закроют дорогу от станции Обская

Дорогу от станции Обская на Ямале закроют для грузовиков
Марина Прохорова
Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

На Ямале для грузовиков закроют дорогу от станции Обская. Ограничения будут действовать на участке протяженностью в 13 километров, сообщили в региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Так, грузовой транспорт не сможет проехать от станция Обская до 193 километра в течение недели - с 6.00 4 сентября и до 6.00 11 сентября. Причина этого - дорожные работы, которые будет вести «Ямалтрансстрой».

Ранее «Комсомольская правда - Ямал» рассказывала о том, что из-за ремонта железнодорожных переездов в регионе ограничат движение автомобилей.